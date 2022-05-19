Дорожники ограничат движение по кемеровскому проспекту ради массового забега

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В кемеровском правительстве предупредили автолюбителей об ограничении движения на одном из проспектов Кемерова с 21 по 22 мая.

Так, с 20:00 21 мая до 18:00 22 мая будет ограничена парковка машин на Притомском, а с 08:00 до 18:00 22 мая специалисты запретят автолюбителям проезжать по проезжей части проспекта. Отмечается, что соответствующие изменения произойдут в связи с проведением массового забега.


К слову, на время спортивного события изменится схема движения автобусов, которые ходят по Притомскому. В список вошли: № 84 "д.п. "Шалготарьян" – КЭМЗ", № 88 "д.п. "Шалготарьян" – д.п. "ж.д. вокзал", № 90а "д.п. "Центральный" – СК Кузбасс-Арена".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дорожники запретят проезд по кемеровской улице на время капремонта.

Фото: Администрация города Кемерово

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