Дорожники ограничат движение на новокузнецкой улице из-за репетиции праздничного парада

В Новокузнецке в течение трёх дней будут проходить репетиции парада к предстоящему Дню Победы. Из-за проведения подготовки к празднику временно перекроют движение на участке улицы Кирова.

Так, 29 апреля с 17:30 до 20:00, а также 4 и 6 мая с 17:00 до 20:00 дорожники ограничат проезд транспорта от пересечения с улицей Тольятти до кольца недалеко от дома на улице Кирова 55.