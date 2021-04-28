Дорожники ограничат движение на новокузнецкой улице из-за репетиции праздничного парада

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В южной столице Кузбасса появится временное ограничение движения на участке улицы в преддверии парада Победы. Это отразится на работе общественного транспорта.

В Новокузнецке в течение трёх дней будут проходить репетиции парада к предстоящему Дню Победы. Из-за проведения подготовки к празднику временно перекроют движение на участке улицы Кирова.


Так, 29 апреля с 17:30 до 20:00, а также 4 и 6 мая с 17:00 до 20:00 дорожники ограничат проезд транспорта от пересечения с улицей Тольятти до кольца недалеко от дома на улице Кирова 55.

— Непосредственно на время проведения торжественного Парада 9 мая будет ограничено движение по улице Кирова и проспекту Октябрьскому с 6:00 до 13:00, — сообщили в городском управлении по транспорту и связи.

Ввиду перекрытия участков города в эти дни временно изменит схему движения и общественный транспорт. Подробно ознакомиться с измененными маршрутами можно на сайте управления.

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