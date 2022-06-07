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Дорожники обозначили возможность ремонта оживленного перекрестка в центре Кемерова

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Жители кузбасской столицы попросили специалистов обратить внимание на состояние перекрестка в Центральном районе и получили ответ.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанина, который обеспокоился состоянием перекрестка улицы Мичурина и улицы Красноармейской, находящегося вблизи парка победы имени Жукова. Горожанин поинтересовался, когда на данном участке дороги будет произведен ремонт.

‒ Ул. Мичурина с ул. Красноармейской, перекресток думаете делать или нет? Что зиму ждете? (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написал житель областной столицы в Сети.

Представители МБУ "Кемеровские автодороги" ответили на обращение. Специалисты рассказали, что возможность устранения дефектов дорожного полотна на указанном перекрестке в строительный сезон 2022 года будет рассмотрена, но при наличии финансирования.

Да!
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