Дорожники обозначили возможность ремонта оживленного перекрестка в центре Кемерова

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанина, который обеспокоился состоянием перекрестка улицы Мичурина и улицы Красноармейской, находящегося вблизи парка победы имени Жукова. Горожанин поинтересовался, когда на данном участке дороги будет произведен ремонт.

‒ Ул. Мичурина с ул. Красноармейской, перекресток думаете делать или нет? Что зиму ждете? (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написал житель областной столицы в Сети.

Представители МБУ "Кемеровские автодороги" ответили на обращение. Специалисты рассказали, что возможность устранения дефектов дорожного полотна на указанном перекрестке в строительный сезон 2022 года будет рассмотрена, но при наличии финансирования.