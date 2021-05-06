Дорожники обновят разметку на более пяти тыс километров кузбасских автотрасс

В 2021 году дорожные службы приступили к работам по нанесению разметки на две недели позже положенных сроков. Причиной опоздания стала влажная погода, которая установилась в регионе.

В общей сложности необходимо разместить указатели на более 5 000 километров внутригородских и загородных трасс, к объемам прошлого года добавились 175 км дороги Томск — Мариинск. При этом в первую очередь дорожники займутся особо опасными участки многополосных участков с интенсивным движением.

– Для разметки используют современные технологии и износостойкие материалы, которые прослужат до конца сезона, – указано в тексте документа.

В августе-сентябре работники займутся обновлением краски на размеченных участках.