Дорожники обновят разметку на более пяти тыс километров кузбасских автотрасс

0
Фото:  

Дорожники обновят дорожную разметку на более 5 000 километров асфальтированных участках в Кузбассе.

В 2021 году дорожные службы приступили к работам по нанесению разметки на две недели позже положенных сроков. Причиной опоздания стала влажная погода, которая установилась в регионе.


В общей сложности необходимо разместить указатели на более 5 000 километров внутригородских и загородных трасс, к объемам прошлого года добавились 175 км дороги Томск — Мариинск. При этом в первую очередь дорожники займутся особо опасными участки многополосных участков с интенсивным движением.

– Для разметки используют современные технологии и износостойкие материалы, которые прослужат до конца сезона, – указано в тексте документа.

В августе-сентябре работники займутся обновлением краски на размеченных участках.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24788

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined