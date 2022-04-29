Дорожники на несколько дней перекроют участок кемеровского проспекта

По данным кемеровского правительства, участок Притомского проспекта в районе Кассационного суда окажется недоступен для автомобилистов на два дня.
– 1 мая с 6.00 и до 23.00 следующего дня специалисты займутся восстановлением дорожного покрытия по всей ширине Притомского проспекта от Восьмого кассационного суда до станции Детской железной дороги, – сказали в горадминистрации.
Отмечается, что автомобилисты смогут объехать перекрытую дорогу через проспект Октябрьский. К слову, в этот период будет отменено движение автобусных маршрутов №84, №88, №90 и №90А.
Фото: Администрация города Кемерово.
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