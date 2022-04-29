Дорожники на несколько дней перекроют участок кемеровского проспекта

0
Фото:  

С предстоящего воскресенья, 1 мая, проезд по одному из кемеровских проспектов попадет под запрет. Ограничения продлятся до позднего вечера следующего дня.

По данным кемеровского правительства, участок Притомского проспекта в районе Кассационного суда окажется недоступен для автомобилистов на два дня.

– 1 мая с 6.00 и до 23.00 следующего дня специалисты займутся восстановлением дорожного покрытия по всей ширине Притомского проспекта от Восьмого кассационного суда до станции Детской железной дороги, – сказали в горадминистрации.

Отмечается, что автомобилисты смогут объехать перекрытую дорогу через проспект Октябрьский. К слову, в этот период будет отменено движение автобусных маршрутов №84, №88, №90 и №90А.

Фото: Администрация города Кемерово.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35900

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined