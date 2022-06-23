Дорожники на несколько дней ограничат движение в Новокузнецке

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Движение транспорта в Центральном районе южной столицы Кузбасса попадет под запрет на несколько дней.

Сегодня, 23 июня, в Новокузнецке начнет действовать ограничение движения на проспекте Металлургов. Автомобилисты не смогут проехать:

  • от пересечения с улицей Кутузова до пересечения с улицей Кирова (с 16:00 часов 23 июня до 18:00 часов 27 июня);
  • от Вокзала до проспекта Пионерского (с 05:00 до 21:00 часов 26 июня), сообщил глава Центрального района Денис Елькин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что данные меры были приняты из-за проведения мероприятий.

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