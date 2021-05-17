Дорожники на две недели перекроют кемеровскую улицу

С понедельника, 17 мая, городские службы ограничат движение по улице Стройотрядовской недалеко от пересечения с бульваром Строителей. Полностью восстановят движение спустя две недели — 31 мая.

Отмечается, что подобная мера принята из-за ремонтных работ, проходящих на данном участке: рабочие восстанавливают канализацию.

По сообщению горадминистрации, объезд организован по улице Ворошилова, проспекту Химиков и бульвару Строителей. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок.