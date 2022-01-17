Дорожники изменили схему движения в трех точках Кемерова из-за Крещения

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Власти кузбасской столицы предупредили о временных изменениях, которые произойдут на городских дорогах из-за праздника.

Согласно информации Кемеровского ЦОДД, в связи с крещенскими купаниями на некоторых участках будут внесены изменения в организацию движения. Так:

  • рядом со Знаменским кафедральным собором будет ограничена остановка и стоянка по следующим адресам: улица Гагарина от улицы Соборная до улицы Кавалерийская; улица Луговая от парковки перед Собором до улицы Кавалерийской.
  • около зоны отдыха "Чайка" организуют остановку и стоянку автомобилей по следующим адресам: проспект Притомский в районе поворота к улице 3-я Заречная, улица 4-я Заречная, проезд от проспекта Притомского до улицы 3-я Заречная.
  • рядом с Храмом Святой Блаженной Ксении Петербуржской (поселок Боровой, улица Святой источник, 26/к2) будет организовано одностороннее движение от улицы 50 лет Победы по улице Святой источник, а выезд будет организован по улице Декабрьская, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Временные нововведения будут действовать с 19:00 часов 18 января до 22:00 часов 19 января.


Напомним, что редакция AVOKADO уточнила в Кузбасской митрополии, в каких местах кемеровчане смогут окунуться в купель на Крещение.

Да!
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