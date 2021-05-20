Дорожники изменили схему движения на кемеровском перекрестке около крупного ТЦ

Теперь водителям и пешеходам нужно учитывать, что на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Терешковой специалисты МБУ "ЦОДД" иначе организовали схему движения. По их данным, интенсивность движения налево около ТЦ "Лапландия" сопоставима с прямым движением по проспекту.

В результате анализа было принято решение разрешить поворот налево с проспекта Октябрьского в сторону моста сразу с двух полос. Дорожники считают, что изменения позволят повысить пропускную способность перекрестка и снизить задержки транспорта.