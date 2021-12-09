Дорожники изменили работу светофора на верхнем бульваре Строителей в Кемерове

Изменения коснулись светофора, расположенного на перекрестке бульвара Строителей и улицы Марковцева в Кемерове. Ожидается, что это поможет снизить время задержек движения в утренний "час пик". Специалисты Центра организации дорожного движения сообщили, что будут и дальше следить за данным перекрестком и вносить коррективы, если этого потребует дорожная ситуация.

Согласно информации администрации города Кемерово, сократилось время по широкой части бульвара Строителей с 20 до 15 секунд от проспекта Химиков до улицы Воскресенская. Кроме того, увеличено время по узкой части бульвара ‒ с 20 до 25 секунд.

Напомним, что открытие дороги верхнего бульвара Строителей состоялось 7 декабря.

Ранее редакция AVOKADO писала об изменении режима работы светофора в Заводском районе Кемерова.