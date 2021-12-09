Дорожники изменили работу светофора на верхнем бульваре Строителей в Кемерове

0
Фото:  

Власти столицы Кузбасса предупредили водителей о внесении корректировок в режим работы светофорного объекта на перекрестке верхнего бульвара Строителей.

Изменения коснулись светофора, расположенного на перекрестке бульвара Строителей и улицы Марковцева в Кемерове. Ожидается, что это поможет снизить время задержек движения в утренний "час пик". Специалисты Центра организации дорожного движения сообщили, что будут и дальше следить за данным перекрестком и вносить коррективы, если этого потребует дорожная ситуация.


Согласно информации администрации города Кемерово, сократилось время по широкой части бульвара Строителей с 20 до 15 секунд от проспекта Химиков до улицы Воскресенская. Кроме того, увеличено время по узкой части бульвара ‒ с 20 до 25 секунд.


Напомним, что открытие дороги верхнего бульвара Строителей состоялось 7 декабря.


Ранее редакция AVOKADO писала об изменении режима работы светофора в Заводском районе Кемерова.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31691

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined