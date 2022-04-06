Дорожная яма лишила кемеровчанку более десяти тысяч рублей

Кемеровчанка рассказала в социальных сетях, что при проезде перекрестка улицы Терешковой и Соснового бульвара попала в яму на дороге, повредив шину. За то, чтобы привести транспорт в надлежащий вид, женщине пришлось отдать крупную сумму.

‒ Отдала 10 600 (рублей), ‒ заявила горожанка.

На приложенных к посту снимках видны повреждения резины, а также чеки, судя по которым две зимние шины обошлись автомобилистке более чем в 9 000 рублей. Остальная часть названной суммы была отдана за автоработы.

Комментаторы возмутились наличием подобной проблемы на оживленном перекрестке и отметили, что также сталкивались с проблемами на данном участке дороги.

‒ "Тоже попал в эту яму, показалось как будто половину машины там оставил", "Вчера вечером часов в 9 мужичок на микроавтобусе тоже колесо там пробил, стоял менял", "Есть там яма. Огромная!", ‒ рассказали кемеровчане.

Пользователи Сети также отметили, что горожанке следует обратиться в суд за возмещением ущерба.