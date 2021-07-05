Житель города Ленинска-Кузнецкого рассказал в социальной сети о высокой стоимости моркови в одном из продуктовых магазинов. Стоит отметить, что публикация появилась в сообществе накануне в воскресенье, 4 июля, по словам автора, цена указана за первое число текущего месяца.

– Надо было в морковку вкладываться. Такими темпами морковка скоро дороже мяса будет, – отметил автор.

Из фотографии следует, что на этикетке за приобретение товара указана сумма 198 рублей 99 копеек за один килограмм, но обладатели карты магазина имеют возможность забрать морковь домой по более низкой цене, всего им придется отдать 188 рублей 99 копеек.