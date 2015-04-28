«Дорогой, я увеличила грудь!»: зачем кемеровчанки ложатся «под нож»

– Заживает у всех по-разному, – говорит Ирина. – Например, моя подруга смогла самостоятельно помыть себе голову только через два месяца после операции. Я же через боль мыла её сама уже на второй день, но было адово больно, ибо выше локтя поднять руку невозможно. Каждый день нужно было делать процедуры по уходу за швом.

Первый месяц я ходила с ощущением, что у меня – бревно под мышкой, и очень сильно болела спина. Я жила на тот момент в Калуге, совсем одна, без друзей и родных, поэтому всё приходилось делать самой и через боль. Могу посоветовать: если вы решились на операцию по маммопластике, то лучше взять отпуск. Я буквально падала с ног после работы: сил практически не было. Сон выручал, но постоянно спать на спине – это тоже мука. Любой перепад в матрасе – адская боль, как будто в бок врезаются сотни маленьких ножиков.

К тому же начинает ужасно чесаться кожа, но мыться в такие моменты не рекомендуют, хотя я всё же принимала душ, так как от напряжения, конечно же, потеешь. Кожа чесалась и начинала слазить, плюс сиренево-красный отёк начинал перемещаться в область живота.

Врачи прописали мне обезболивающие, но сказали, что результат будет лучше, если сама преодолею все неудобства, и я не пожалела, что справилась самостоятельно. Ровно через две недели у меня сами отвалились швы, сейчас шов – совсем маленький и вообще не заметен глазу. Это безумно меня радует!

Опять же врач сказал, что конечный результат я увижу только через год, и он был прав. Грудь стала совсем как своя! Хотя изначально она была, конечно же, как резина. Самое главное – меня радует, что в моём случае не видно никаких контуров импланта, они не светятся в неоне, как пугали некоторые. Я за естественность в любом виде, даже в пластике. Не понимаю девушек, которые ставят высокий профиль груди. Это выглядит безумно некрасиво: ключицы, а потом внезапно – огромные шары. Многие из них потом стесняются надевать декольте.

Конечно, огромная ответственность лежит и на враче! Мне с моим доктором повезло: он не спрашивал о моих мечтах, а просто сказал, как будет красиво, рассказал всё по существу, назначил анализы и дату операции.