«Дорогой, я увеличила грудь!»: зачем кемеровчанки ложатся «под нож»

Сегодня всё несколько проще: никто не заставит вас прятать шикарные формы или, напротив, "качать" до немыслимых размеров небольшую грудь. Всё более актуальной становится мода на естественность и натуральность, и мужчины заверяют: "Лучше пусть небольшое, но своё!". Однако дам, которых не устраивает размер или форма своих "прелестей", не переубедить: если есть возможность повысить самооценку и покорить наконец-то мужчину мечты глубоким декольте, почему бы не накачать себе размерчик-другой? В преддверии сезона купальников и открытых маечек с глубокими вырезами корреспонденты AVOKA.DO пообщались с кемеровчанками, которые решились на пластические операции по увеличению груди, и узнали, что толкает девушек "под нож" и почём нынче шикарный бюст.
К ИДЕАЛЬНЫМ ФОРМАМ – ЧЕРЕЗ ПОДМЫШКУ
Один из самых популярных и в то же время сложных способов "накачать" себе пару-тройку дополнительных размеров – установить силиконовые импланты через разрезы подмышечных впадин (звучит страшновато, да). Этот вариант увеличения груди – один из самых сложных и дорогих: имплант ставят под мышцу, отделяя её от кости. При такой операции рубец от хирургического вмешательства почти незаметен окружающим, и, как заверяют врачи, период реабилитации в этом случае – минимальный.
37-летняя кемеровчанка Ирина Харламова делала операцию как раз с помощью разреза через подмышку. Как утверждает Ирина, за такую операцию берутся далеко не все врачи, поэтому за своим шикарным бюстом девушка ездила в Москву. Прежде чем решиться на хирургическое вмешательство, Ирина несколько лет штудировала тему увеличения груди, взвешивала все "за" и "против" и наблюдала за "живыми примерами" – результатами подобных операций у подруг и знакомых.
– Грудь я сделала 1 марта 2014 года, то есть ей уже год, – рассказала корреспондентам AVOKA.DO Ирина Харламова. – Делала операцию в клинике пластической хирургии и косметологии "Спик" (город Москва), у доктора Рыбакина. Изначально хотела попасть именно к нему, и никаких других специалистов больше не рассматривала, так как считаю его одним из лучших врачей в России. Год назад стоимость груди у Рыбакина была 360.000 рублей, но мне сделали скидку, и я заплатила 320.000 рублей (со стационаром и наркозом). Экономить на своём здоровье нельзя, поэтому не жалею, что выложила немаленькие деньги за операцию. На мой взгляд, нужно сто раз подумать о результате, когда вам озвучивают небольшую сумму за маммопластику. В этом случае никто не гарантирует хороший результат. И, знаете, лучше уж никак, чем "хоть как-то".
Ирина выступает на соревнованиях по бодифитнесу, поэтому увеличить грудь она захотела прежде всего не для того, чтобы потешить самолюбие, а для хороших результатов на чемпионатах.
– На так называемой "сушке" (избавление от подкожной жировой прослойки с целью придать телу красивый мышечный рельеф, – прим. автора) грудь "уходит" совсем, и остаются непривлекательные "мешочки", – говорит Ирина. – Визуально, конечно, можно скорректировать бюст купальником с пуш-апом, но это всё равно не то. В профессиональной лиге не так давно ввели новые критерии, и грудь на соревнованиях необходима, потому что она улучшает пропорции. В общем, на призовые места девочки без форм уже не попадали, и, для того чтобы выступить на мировом чемпионате, требовалась красивая грудь. Поэтому я и решилась на операцию. Теперь друзья иногда называют меня "русская Моника Беллуччи". Врут, конечно, но мне приятно!
Муж Ирины, как призналась женщина, ревностно относится к обтягивающим платьям и глубоким вырезам на девушке. Сейчас у Иры – полноценный третий размер и "плюс ещё немного". А была – твёрдая "двойка".
– Заживает у всех по-разному, – говорит Ирина. – Например, моя подруга смогла самостоятельно помыть себе голову только через два месяца после операции. Я же через боль мыла её сама уже на второй день, но было адово больно, ибо выше локтя поднять руку невозможно. Каждый день нужно было делать процедуры по уходу за швом.
Первый месяц я ходила с ощущением, что у меня – бревно под мышкой, и очень сильно болела спина. Я жила на тот момент в Калуге, совсем одна, без друзей и родных, поэтому всё приходилось делать самой и через боль. Могу посоветовать: если вы решились на операцию по маммопластике, то лучше взять отпуск. Я буквально падала с ног после работы: сил практически не было. Сон выручал, но постоянно спать на спине – это тоже мука. Любой перепад в матрасе – адская боль, как будто в бок врезаются сотни маленьких ножиков.
К тому же начинает ужасно чесаться кожа, но мыться в такие моменты не рекомендуют, хотя я всё же принимала душ, так как от напряжения, конечно же, потеешь. Кожа чесалась и начинала слазить, плюс сиренево-красный отёк начинал перемещаться в область живота.
Врачи прописали мне обезболивающие, но сказали, что результат будет лучше, если сама преодолею все неудобства, и я не пожалела, что справилась самостоятельно. Ровно через две недели у меня сами отвалились швы, сейчас шов – совсем маленький и вообще не заметен глазу. Это безумно меня радует!
Опять же врач сказал, что конечный результат я увижу только через год, и он был прав. Грудь стала совсем как своя! Хотя изначально она была, конечно же, как резина. Самое главное – меня радует, что в моём случае не видно никаких контуров импланта, они не светятся в неоне, как пугали некоторые. Я за естественность в любом виде, даже в пластике. Не понимаю девушек, которые ставят высокий профиль груди. Это выглядит безумно некрасиво: ключицы, а потом внезапно – огромные шары. Многие из них потом стесняются надевать декольте.
Конечно, огромная ответственность лежит и на враче! Мне с моим доктором повезло: он не спрашивал о моих мечтах, а просто сказал, как будет красиво, рассказал всё по существу, назначил анализы и дату операции.
За время пребывания в стационаре (а это был всего один день) Ирина, по её словам, мало ела, в основном пила и постоянно спала. Девушка с удивлением обнаружила, что в клинике нет ни одного зеркала: видимо, чтобы не пугать клиентов видом новых форм в первые часы после операции, так как сначала всё выглядит не так идеально, как хотелось бы.
– Первое, что я сделала, приехав домой, – сняла корсет, ведь хотелось скорее увидеть результат, – делится с нами Ирина. – Это был шок! Первая мысль была не очень радостная: что я наделала, изуродовала себя… Грудь была разного размера, левая больше правой, да и формы, конечно, далеко не те, о которых мечтала. Первую ночь спала очень плохо. Старалась вообще не смотреть на свою грудь без компрессионного белья. Отёк постепенно сходил, чернел и плавно перетекал в область живота. Я сняла корсет, купила себе новое бельё, да и в целом обновила гардероб. Старое бельё уже даже на половинку груди невозможно было натянуть: оно казалось таким крошечным. Хотя свой размер – твёрдая "двойка".
В общем, из клиники я вышла с грудью пятого размера. Первый месяц жила в постоянных переписках с подругами, что и как у кого заживало. Я даже не ездила в Москву на процедуры, так как не было времени на это, но ровно через месяц уже смогла спать на боку. О боже, это была такая радость! Многие мои подруги после операций у других врачей испытывали чувство дискомфорта на боку, я же сплю в любых положениях. Более того: спокойно тренируюсь в спортзале с любыми весами.
Ирина призналась: многие коллеги восприняли её преображение очень болезненно. Ну а выбор одежды для женщины сейчас – процесс долгий и непростой, ведь теперь верх у Иры – 46-го размера, а низ – 42-44. Именно поэтому наша собеседница сетует, что отчасти обновлённая грудь ей даже стала в чём-то мешать.
– Что касается самооценки, то скажу следующее: девушки, наличие груди не сделает вас более счастливыми, уж поверьте, – говорит Ирина. – Ваша красота должна исходить изнутри! Я делала грудь для своей профессиональной деятельности, но никак не для повышения самооценки. Помню, пришла как-то покупать рубашку, и меня было видно сквозь занавески продавщице. Она специально заходила в те моменты, когда я снимала платье или рубашку. Наконец, решилась задать мне вопрос, своя ли у меня грудь, призналась, что поспорила с коллегами. Я ответила: "Конечно, своя: я же её купила для себя – значит, моя!".
ГДЕ И ПОЧЁМ
У многих в голове закрепился стереотип, что "сделать пластику" в нашем регионе невозможно. Однако корреспонденты AVOKA.DO "прошерстили" Всемирную паутину и нашли несколько клиник в Кемеровской области и недалеко за её пределами, где могут из обычной девушки сделать Памелу Андерсон или Анну Семенович (про результат ничего сказать не можем: "испытано на себе" не проводили).
- Косметологическая лечебница "Пластическая хирургия", город Кемерово. Средняя стоимость операции по увеличению груди – 76.200 рублей;
- Центр здоровья "Новелла", город Кемерово. Стоимость операции по увеличению груди (без учёта расходных материалов и анализов) – 45.000 рублей;
- Клиника пластической хирургии "Латан", город Кемерово. Стоимость операции по увеличению груди – 197.000 рублей;
- Клиника эстетической медицины "Золотое сечение", город Новосибирск. Стоимость операции по увеличению груди (имплант не входит в стоимость операции) – от 60.000 до 85.000 рублей (зависит от того, каким способом вам будут делать операцию; самый дорогой вариант – хирургическое вмешательство через подмышечную впадину);
- Клиника терапевтической косметологии и пластической хирургии "Елена", город Новосибирск. Стоимость операции по увеличению молочных желёз собственным жиром (липофилинг) – 106.500 – 108.000 рублей.
ЧЕРЕЗ БОЛЬШУЮ ГРУДЬ – К БОЛЬШОМУ СЧАСТЬЮ?
"Вот сделаю грудь, и муж заново в меня влюбится!", "Увеличу бюст, и бывший поймёт, кого потерял", – подобные мотивы увеличения своих форм психологи называют "деструктивными" и заверяют: повышать самооценку лучше не через такие кардинальные внешние преображения, как хирургическое вмешательство. Действеннее и безопаснее изменить причёску, купить новое платье, подчёркивающее достоинства фигуры, и, самое главное, полюбить себя.
Наталья Лубган, 25 лет
Операцию я сделала в июне прошлого года, и обошлась она мне в 135.000 рублей – с учётом всех анализов. А сделала я её, потому что родила двух замечательных детишек, и грудь после кормления потеряла былую форму. В этом вопросе муж полностью меня поддерживал, так как видел, что всё-таки, как ни крути, женская грудь для молодой девушки (на тот момент мне было 24 года) играет большую роль! И вот настал тот долгожданный день, когда я приехала в клинику за два часа до начала операции, клиника находится в городе Кемерово (клиника "Новелла", улица Соборная, 6 "А"). Доктора зовут Владимир Владимирович Зуев. Мы с ним заполонили все нужные анкеты, нарисовали прямо на мне, как всё будет выглядеть в дальнейшем. Операция шла два часа, наркоз великолепный – самотический (это маска на лицо, и вы спите). Я даже не осознала, что спала, но, как только меня разбудили, я открыла глаза и поняла, что боль невыносимая, мне ставили обезболивающие, сутки я находилась в клинике. Боль, конечно, непередаваемая, и встать самостоятельно невозможно, только с чьей-нибудь помощью, руки не двигаются – в общем, "овощем" я себя ощутила. Когда приехала домой, поднялась температура, боль становилась всё сильнее и сильнее. Но с этими симптомами я справилась дней за пять. Потом уже легче! И через две недели я уже вовсю занималась спортом и чувствовала себя хорошо. Ну а через месяц и вовсе преспокойно качала штанги и жила полной жизнью. Я очень довольна и рада, самооценка выросла на 100.500 процентов!
Оксана, 23 года
Я сделала операцию по увеличению груди три года назад в третьей городской больнице у доктора Шамиля Гайфулина. Она обошлась мне на тот момент в 115.000 рублей. Это совершенно безболезненно! Сорок минут операции, и вы с новой грудью. Конечно, нелегко привыкнуть спать три месяца на спине, ну и оградить себя от всех физических нагрузок. Импланты ставятся на всю жизнь, у них – пожизненная гарантия. Менять каждые пять лет не нужно, как думают некоторые. Раньше моя грудь была 2,5 размера, идеально круглая и упругая. Но из-за гормонального сбоя и таблеток, которые его восстанавливают, я похудела на тринадцать килограммов за два месяца. Соответственно, похудела и грудь (до 1,5 размера). Я не смогла смириться с такой потерей, и "загорелась" идеей сделать операцию. Очень рада, что это свершилось, ни капли не жалею. Всё прошло идеально, без последствий, теперь у меня красивая грудь третьего размера. Во мне стало больше уверенности в себе, ведь теперь я точно знаю: грудь никуда не пропадёт и будет всегда идеальной. Мой молодой человек не зациклен на большом размере груди, но, конечно, мои формы ему нравятся. Девушкам хочу посоветовать ничего не бояться и решаться на операцию, если они действительно очень хотят сделать пластику.
Ирина Морохина, практикующий психолог
В последнее время всё чаще можно говорить о понятии "коммерческой красоты". Нам навязывают определённые стандарты и шаблоны, мы ориентируемся на вечно молодых и красивых голливудских актрис и берём с них пример. Стремление быть лучше и краше – естественно, абсолютно нормально, я полностью за это, но важно осознавать истинный мотив, прежде чем ложиться под нож. И это очень тонкий момент. Есть мотив конструктивный: это когда девушка хочет изменить что-то в себе, потому что ей самой так хочется. Деструктивный мотив – это травмирование себя путём пластической операции, для того чтобы изменить поведение другого. Таких примеров много: чтобы привлечь мужчину "побогаче" и удачнее выйти замуж, чтобы муж не изменял, на других не заглядывался или чтобы вернуть любимого или сохранить брак. В последнем случае важно понимать, что решение лечь "под нож" не избавит от комплексов, не "привяжет" мужчину к вам, не вернёт того, кто уже однажды ушёл. Вроде простые вещи, но мы часто о них забываем: в отношениях главное – не размер груди или чего бы то ни было, а любовь и взаимопонимание. Как психолог могу сказать, что важно принимать себя любой, хотя и ничего не имею против самосовершенствования, в том числе и внешнего. Ведь одно дело – самосовершенствование через фитнес, йогу, нетравматичные косметические процедуры, и совсем другое – через хирургическое вмешательство. Считаю, что более зрелой является усиливающаяся тенденция "стареть красиво", не отрицая свой возраст и своё тело. Ну и, самое главное, помните, что красота – "в глазах смотрящего".
Корреспонденты AVOKA.DO же присоединяются к мнению психологов: для начала обновите гардероб, отдохните на природе, поучаствуйте в чём-то масштабном и грандиозном, ну а "под нож" ложитесь, только если ваша собственная душа (а не муж/друг/парень) этого просит и есть твёрдая уверенность, что новые формы сделают вас чуточку счастливее.
Автор: Анна Ганская
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