Дорогой автомобиль кузбассовца попал под арест из-за долга по алиментам

В Полысаеве мужчина задолжал двум своим детям 700 тыс. рублей. Он должен был выплачивать деньги на содержание 13-летнего сына и 16-летней дочери, тем не менее делал это нерегулярно.

Должнику рассказали, как можно выплатить сумму, а также о последствиях игнорирования решения суда. Однако это не убедило кузбассовца заплатить своим детям.

Тогда приставы начали взыскания с его зарплаты, а также с банковских счетов. Кроме того, под арест попал и автомобиль должника, предварительно оцененный в 800 тыс. рублей.

Если в течение десяти дней мужчина не погасит долг по алиментам, машина уйдет с молотка в счет уплаты, сообщили в областном УФССП.