Дорогой автомобиль кузбассовца попал под арест из-за долга по алиментам

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Житель кузбасского города попал под внимание приставов из-за крупного долга перед детьми.

В Полысаеве мужчина задолжал двум своим детям 700 тыс. рублей. Он должен был выплачивать деньги на содержание 13-летнего сына и 16-летней дочери, тем не менее делал это нерегулярно.


Должнику рассказали, как можно выплатить сумму, а также о последствиях игнорирования решения суда. Однако это не убедило кузбассовца заплатить своим детям.


Тогда приставы начали взыскания с его зарплаты, а также с банковских счетов. Кроме того, под арест попал и автомобиль должника, предварительно оцененный в 800 тыс. рублей.


Если в течение десяти дней мужчина не погасит долг по алиментам, машина уйдет с молотка в счет уплаты, сообщили в областном УФССП.

Фото: УФССП по Кемеровской области

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