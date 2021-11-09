Дорогостоящее оборудование поступило в две кузбасские больницы

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Кузбасские больницы получили новое оборудование, стоимость которого превышает 16 миллионов рублей. Местные власти назвали медучреждения, куда прибыли дорогостоящие аппараты.

Новый аппарат для проведения рентгена пациентам появился в Киселевской городской больнице. По информации местных властей, на приобретение данного оборудования было потрачено 16,3 миллионов рублей.


При этом в базовую комплектацию приобретения входят два автоматизированных рабочих места для лаборанта и врача, что позволит специалистам оперативно просматривать результаты, помещать их в общую базу, архив.

Высокое качество изображений и быстрота обследования помогает врачам ставить правильный диагноз. При необходимости можно распечатать изображение через встроенный принтер и приложить к протоколу исследования, сообщили в правительстве региона.

Что касается медучреждений других кузбасских городов, то современная аппаратура уже поступила и в городскую больницу Мариинска. Правда в этот раз обновление обошлось всего в 168 000 рублей. Предполагается, что новый аппарат экспресс-определения кардиомаркеров позволит оперативно определить степень тяжести состояния поступивших больных.

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