Дорогостоящее оборудование поступило в две кузбасские больницы

Новый аппарат для проведения рентгена пациентам появился в Киселевской городской больнице. По информации местных властей, на приобретение данного оборудования было потрачено 16,3 миллионов рублей.

При этом в базовую комплектацию приобретения входят два автоматизированных рабочих места для лаборанта и врача, что позволит специалистам оперативно просматривать результаты, помещать их в общую базу, архив.

– Высокое качество изображений и быстрота обследования помогает врачам ставить правильный диагноз. При необходимости можно распечатать изображение через встроенный принтер и приложить к протоколу исследования, – сообщили в правительстве региона.

Что касается медучреждений других кузбасских городов, то современная аппаратура уже поступила и в городскую больницу Мариинска. Правда в этот раз обновление обошлось всего в 168 000 рублей. Предполагается, что новый аппарат экспресс-определения кардиомаркеров позволит оперативно определить степень тяжести состояния поступивших больных.