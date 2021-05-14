Дорога за 425 млн рублей появится в Кемерове

0
Фото:  

Тендер на строительство дороги, которая станет продолжением кемеровского бульвара Строителей, появился на сайте государственных закупок. На работы выделено 425 миллионов рублей.

Так, заказчик выдвинул требование построить участок трассы от улицы Марковцева до улицы Северной в поселке Металлплощадка. На выполнение целей выделено 425 миллионов рублей.


Кроме того, как отмечается в тексте документа, работы должны быть выполнены в два этапа. Так, до 20 июля ответственным лицам необходимо вынести и закрепить проезжую часть, а также выполнить переустройство инженерных коммуникаций, теплосетей.


Второй этап строительства начнется с 11 июня и продлиться до 31 октября. За это время необходимо провести земляные работы, а также обустроить искусственные сооружения, ливневую канализацию, пешеходные и технические тротуары, посадочные площадки остановочных павильонов, наружное освещение, провести работы по озеленению территории, установить светофорные объекты, системы электроснабжения.


Аукцион по выбору подрядчика актуален до 21 мая.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25052

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined