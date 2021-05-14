Дорога за 425 млн рублей появится в Кемерове

Так, заказчик выдвинул требование построить участок трассы от улицы Марковцева до улицы Северной в поселке Металлплощадка. На выполнение целей выделено 425 миллионов рублей.

Кроме того, как отмечается в тексте документа, работы должны быть выполнены в два этапа. Так, до 20 июля ответственным лицам необходимо вынести и закрепить проезжую часть, а также выполнить переустройство инженерных коммуникаций, теплосетей.

Второй этап строительства начнется с 11 июня и продлиться до 31 октября. За это время необходимо провести земляные работы, а также обустроить искусственные сооружения, ливневую канализацию, пешеходные и технические тротуары, посадочные площадки остановочных павильонов, наружное освещение, провести работы по озеленению территории, установить светофорные объекты, системы электроснабжения.

Аукцион по выбору подрядчика актуален до 21 мая.