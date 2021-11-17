Дорога возле кемеровского кадетского училища оказалась затоплена водой

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О проблемном участке в областном центре сообщили местные жительницы, которые запечатлели потоп на камеру, а после выложили в Сеть.

Большая лужа стала помехой на пути двух жительниц кузбасской столицы, которые не смогли обойти затопленный водой участок возле кадетского училища, и решили заснять его на подручные камеры.


Из опубликованных в Сети кадров следует, что вода скрыла заасфальтированный участок дорожки для пешеходов. Стоит отметить, что в будущем, после наступления морозов в городе, на указанном месте образуется гололед, из-за чего люди могут травмироваться во время своего пути.

Скриншот: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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