Дорога в центре Кемерова окажется перекрыта на несколько дней

Ограничения движения на улице Черняховского будут введены уже совсем скоро – к обустройству теплосети, из-за которой и принимаются меры, специалисты приступят уже 6 сентября. Развернутся работы в районе дома № 8. Проехать участок водители смогут только по встречному направлению.

Уже ближе к концу месяца – 24 сентября – проезд по дороге будет перекрыт от проспекта Ленина до улицы Коммунистической полностью. Продлится запрет три дня – до 27 числа. Как отметили в пресс-службе кемеровской мэрии, объехать участок можно будет по улице Дзержинского или улице Чкалова.