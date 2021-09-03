Дорога в центре Кемерова окажется перекрыта на несколько дней

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Автомобилисты в кузбасской столице на время лишатся возможности ездить по улице Черняховского, что обусловлено проведением строительных работ.

Ограничения движения на улице Черняховского будут введены уже совсем скоро – к обустройству теплосети, из-за которой и принимаются меры, специалисты приступят уже 6 сентября. Развернутся работы в районе дома № 8. Проехать участок водители смогут только по встречному направлению.


Уже ближе к концу месяца – 24 сентября – проезд по дороге будет перекрыт от проспекта Ленина до улицы Коммунистической полностью. Продлится запрет три дня – до 27 числа. Как отметили в пресс-службе кемеровской мэрии, объехать участок можно будет по улице Дзержинского или улице Чкалова.

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