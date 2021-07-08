Дорога в обход Кемерова появится в 2024 году

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Транспортный обход будет построен в кузбасской столице в течение трех лет. Об этом заявил президенту Владимиру Путину заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе совещания с членами правительства вице-премьер отчитался президенту России о предстоящих работах по возведению новой дороги в объезд города Кемерово. Так, с его слов, фактические работы на объекте начнутся в текущем году.

– Мы полностью согласовали финансовую схему с министерством финансов, порядка 43 миллиардов будет стоить этот обход, – приводит слова Хуснуллина РИА "Новости".

Кроме того, в своей речи он заявил, что половина расходов на строительство дороги будет оплачена федеральными властями, а оставшееся часть будет профинансирована из средств бюджета Кузбасса, в том числе и инфраструктурных бюджетных кредитов.


При этом в настоящее время региональные власти уже приступили к подготавливке проектно-сметной документации, подытожил Марат Хуснуллин .

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