Дорога в обход Кемерова появится в 2024 году

В ходе совещания с членами правительства вице-премьер отчитался президенту России о предстоящих работах по возведению новой дороги в объезд города Кемерово. Так, с его слов, фактические работы на объекте начнутся в текущем году.

– Мы полностью согласовали финансовую схему с министерством финансов, порядка 43 миллиардов будет стоить этот обход, – приводит слова Хуснуллина РИА "Новости".

Кроме того, в своей речи он заявил, что половина расходов на строительство дороги будет оплачена федеральными властями, а оставшееся часть будет профинансирована из средств бюджета Кузбасса, в том числе и инфраструктурных бюджетных кредитов.

При этом в настоящее время региональные власти уже приступили к подготавливке проектно-сметной документации, подытожил Марат Хуснуллин .