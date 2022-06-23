Дорога в кузбасском селе стала непроходимой после ремонта

В Сети жители поселка Малиновка пожаловались на внешний вид нового асфальта, по словам автора сообщения, он был положен в связи с проведением дорожного ремонта.

– Вот только радоваться нечему — посмотрите, как выглядит новый асфальт, – заключил автор в подписи к фото.

В свою очередь на кадрах видно, что вместо дороги в поселении теперь сплошняком ямы с крупными камнями и дырами, по которым вынуждены ходить местные граждане со своими малолетними детьми.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в одном из городов Кемеровской области жителей смутила прочность асфальтированного покрытия на остановке, которое спустя всего несколько лет начало стремительно разрушаться.