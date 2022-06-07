Состояние дороги в Ленинске-Кузнецком не устроило жителей города, которые сообщили, что ездить по участку по переулку Рядовой, где "кочка на кочке" не просто малоприятно, но и весьма не удобно. В целом для пешеходов неровное покрытие тоже создает определенные неудобства, а особенно все недочеты "всплывают" после дождя.

– Так еще и проблема в том, что на весь район воняет канализацией, не возможно окна открыть, вонь на весь район – назвал еще одну проблему автор.

Стоит отметить, что это не единственная проблемная территория в этом городе области. Так, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что на улице Пушкина ямы, по словам граждан, достигли высоты щиколоток.