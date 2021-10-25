Дорога нового кемеровского проспекта оказалась завалена горами отходов

Горы мусора оказались разбросаны на проезжей части в районе улицы Институтской в сторону Кузбасского проспекта в городе Кемерово. Соответсующей информацией автомобилист поделился с земляками в социальных сетях, подтвердив свои слова видеосъемкой с места события.

Из ролика следует, что новый асфальт оказался покрыт бытовыми отходами: на дороге разбросаны рваные мусорные мешки и в небольшие кучи свален хлам.

Автор ролика предположил, что к ситуации причастен не сильный порывистый ветер, который обдувал столицу в минувшие выходные, а люди, намеренно засорившие дорожное покрытие якобы в знак протеста. С его слов, не так давно жители ближних домов выходили на улицу, чтобы остановить вырубку деревьев и противились строительству новой дороги.