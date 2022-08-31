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"Дорога на нары": кузбассовцы сообщили об ограбивших магазин детях

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В Кемеровской области торговая точка подверглась ограблению, о чем сообщили пользователи Сети.

По словам ленинск-кузнечан, юные горожане зашли в магазин и совершили грабеж. На прикрепленных к посту в социальных сетях ролике видно, как один из подростков в один момент хватает ящик с яблоками и выбегает.

‒ Вместо первого сентября в школу, дорога на нары. <...> детки конфетки так сильно хотели кушать, видимо после того как к ним пришло похмелье, неосознанно сами этого не понимая, совершили грабеж (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили горожане.

Пользователи Сети возмутились поведением юных нарушителей, а также удивились тому, что продавец не попыталась задержать их во время бегства с товаром.

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