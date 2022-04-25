Дополнительный транспорт появится в Новокузнецке для поездок на кладбища

0
Фото:  

В южной столице Кузбасса на Радоницу будет организовано движение дополнительного транспорта до шести различных кладбищ. Правда мера продлится только один день.

На следующей неделе во вторник, 3 мая, на дороги южной столицы Кузбасса выйдут 26 дополнительных единиц техники, которые развезут граждан до городских кладбищ.


Транспорт будет следовать с 9:00 до 18:00 по маршрутам:

  • "Космонавтов – АТС – Ильинское кладбище",
  • "ДК Алюминщик – Кузнецкое кладбище",
  • "Вокзал – Редаковское кладбище",
  • "Площадь побед – Митинское кладбище",
  • "Вокзал – Бунгурское кладбище",
  • "Мурманская – Байдаевское кладбище".

Дополнительную информацию о работе транспорта можно узнать по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 или 8-800-600-4770.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35760

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined