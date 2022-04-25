Дополнительный транспорт появится в Новокузнецке для поездок на кладбища

На следующей неделе во вторник, 3 мая, на дороги южной столицы Кузбасса выйдут 26 дополнительных единиц техники, которые развезут граждан до городских кладбищ.
Транспорт будет следовать с 9:00 до 18:00 по маршрутам:
- "Космонавтов – АТС – Ильинское кладбище",
- "ДК Алюминщик – Кузнецкое кладбище",
- "Вокзал – Редаковское кладбище",
- "Площадь побед – Митинское кладбище",
- "Вокзал – Бунгурское кладбище",
- "Мурманская – Байдаевское кладбище".
Дополнительную информацию о работе транспорта можно узнать по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 или 8-800-600-4770.
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