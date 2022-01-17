Дополнительный транспорт появится в Новокузнецке для поездок до крещенских купелей

По данным Управления по транспорту и связи города Новокузнецк, в ночь с 18 на 19 января, в Крещение, для местных жителей будут дополнительно выделены единицы транспорта.

– Всего будет организовано два временных маршрута – один от "Левого берега" (ул. Кирова, 111Б) по улице Дружбы, а второй от "Универбыта" по Октябрьскому проспекту, – указали в ведомстве.

В тексте сообщения отмечается, что от Левого берега автобусы будут отправляться раз в час с 21:30 до 03:00, а вот от остановки Универбыта также раз в час, но уже с 21:00 до 03:30.