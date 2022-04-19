Дополнительный транспорт появится ночью на кемеровских улицах из-за богослужения

По данным кемеровского правительства, вывоз пассажиров будет организован на территории областного центра в предстоящее воскресенье, 24 апреля, сразу после проведения богослужения в Знаменском кафедральном соборе.

Так, специалисты УЕЗТУ заявили, что в 3:15 по местному времени общественный транспорт поедет по следующим направлениям:

Трамвай №1: ост. "Собор", ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, ост. "ЗХВ" – 1 единица;

Трамвай №1: ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, ост. "КЭМЗ" – 1 единица;

Трамвай № 5: ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул. 4-я Цветочная, ост. "пос. Южный" – 1 единица.

На ночные рейсы выпустят и вместительные автобусы, которые будут курсировать по направлениям ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, ост. "д.п. Комсомольский", а также ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодежный, ост. "м/н Чибис" выйдут по одному автобусу.