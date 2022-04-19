Дополнительный транспорт появится ночью на кемеровских улицах из-за богослужения

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В столице Кузбасса власти организуют движение дополнительного транспорта для жителей кузбасской столицы, которые будут добираться домой ночью после богослужения на Пасху.

По данным кемеровского правительства, вывоз пассажиров будет организован на территории областного центра в предстоящее воскресенье, 24 апреля, сразу после проведения богослужения в Знаменском кафедральном соборе.


Так, специалисты УЕЗТУ заявили, что в 3:15 по местному времени общественный транспорт поедет по следующим направлениям:

  • Трамвай №1: ост. "Собор", ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, ост. "ЗХВ" – 1 единица;
  • Трамвай №1: ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, ост. "КЭМЗ" – 1 единица;
  • Трамвай № 5: ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул. 4-я Цветочная, ост. "пос. Южный" – 1 единица.

На ночные рейсы выпустят и вместительные автобусы, которые будут курсировать по направлениям ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, ост. "д.п. Комсомольский", а также ост. "Собор", ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодежный, ост. "м/н Чибис" выйдут по одному автобусу.

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