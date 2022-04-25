Дополнительный транспорт до кладбищ будет курсировать в Кемерове

По многолетней традиции в городе Кемерово на Радоницу, а точнее во вторник следующей недели, 3 мая, власти запустят дополнительные автобусные рейсы, которые помогут местным гражданам с 9:00 до 18:00 добраться к местам захоронения близких.



Добраться до кладбищ № 2, 3, 4, 5 на Южном можно будет на автобусах:

№ 6 "ОАО Химпром – кладбище № 2";

№ 17 "ост. АТП-3 – пос. Казачий – кладбище № 2 – кладбище № 5" (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

(по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях); № 70 "ост. Парк Ангелов – кладбище № 2" ( в прямом направлении : ост. "Парк Ангелов" – просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2. В обратном направлении : кладбище № 2, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ост. "Парк Ангелов");

( : ост. "Парк Ангелов" – просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2. : кладбище № 2, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ост. "Парк Ангелов"); № 70А "ост. Парк Ангелов – кладбище № 5" ( в прямом направлении – ост. «Парк Ангелов" – просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 5. В обратном направлении : кладбище № 5, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ост. "Парк Ангелов");

( – ост. «Парк Ангелов" – просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 5. : кладбище № 5, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ост. "Парк Ангелов"); № 80т "д.п. Комсомольский – кладбище № 1 – кладбище № 2" (просп. Комсомольский, просп. Химиков, просп. Ленинградский, просп. Ленина, ул. Соборная, ул. Бийская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях);

(просп. Комсомольский, просп. Химиков, просп. Ленинградский, просп. Ленина, ул. Соборная, ул. Бийская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях); № 85 "ост. ТРК Променад 2 – 1-я Линия – кладбище № 2" ;

; № 9т "д.п. Шалготарьян – 1-я Линия – кладбище № 2" (ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная в прямом и обратном направлениях).

Кладбище № 1 на Южном:

№ 10 "ОАО Химпром – Геологоразведка";

№ 80 "ост. ТРК Променад 2 – ост. Детский сад";

№ 72 "кладбище № 1 – кладбище № 2 – кладбище № 5";

№ 80т "д.п. Комсомольский – кладбище № 1 – кладбище № 2".

Солонечное кладбище:

№ 71 "ост. ТУРР – Солонечное кладбище".

Кировские кладбища:

№ 73 "ост. ДК Кировского, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище Кировского района";

№ 73т "ост. ДК Кировского – кладбище Кировского района".

Кладбище в ж.р. Кедровка (проходящий транспорт):

№ 179э "ж.д. Вокзал – ж.р. Кедровка";

№ 194 "ж.р. Промышленновский – ж.р. Кедровка";

№ 197э "ост. пл. Волкова – ост. ул. Рабочая";

№ 279э "д.п. Ленинградский – ост. ул. Рабочая".

Дополнительный маршрут с 9-00 до 16-00 часов:

№ 74 "ост. школа № 70 – кладбище ж.р. Кедровка".

Кладбища ж.р. Ягуновский, Пионер:

№ 5кл "ж.р. Ягуновский – кладбище ж.р. Пионер".

Кладбище п. Боровой:

№ 127кл "Стела – кладбище в пос. Боровой".

Подробности о времени отправления автобусов можно уточнить по многоканальному телефону УЕЗТУ 57-46-57.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO уже писала, что в южной столице Кузбасса на Радоницу будет организовано движение дополнительного транспорта до шести различных кладбищ.