Дополнительный транспорт до кладбищ будет курсировать в Кемерове

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В столице Кузбасса на Радоницу по традиции запустят дополнительные автобусы, которые в поминальный день доставят горожан к местным кладбищам.

По многолетней традиции в городе Кемерово на Радоницу, а точнее во вторник следующей недели, 3 мая, власти запустят дополнительные автобусные рейсы, которые помогут местным гражданам с 9:00 до 18:00 добраться к местам захоронения близких.

Добраться до кладбищ № 2, 3, 4, 5 на Южном можно будет на автобусах:

  • № 6 "ОАО Химпром – кладбище № 2";
  • № 17 "ост. АТП-3 – пос. Казачий – кладбище № 2 – кладбище № 5" (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);
  • № 70 "ост. Парк Ангелов – кладбище № 2" (в прямом направлении: ост. "Парк Ангелов" – просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2. В обратном направлении: кладбище № 2, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ост. "Парк Ангелов");
  • № 70А "ост. Парк Ангелов – кладбище № 5" (в прямом направлении – ост. «Парк Ангелов" – просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 5. В обратном направлении: кладбище № 5, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ост. "Парк Ангелов");
  • № 80т "д.п. Комсомольский – кладбище № 1 – кладбище № 2" (просп. Комсомольский, просп. Химиков, просп. Ленинградский, просп. Ленина, ул. Соборная, ул. Бийская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях);
  • № 85 "ост. ТРК Променад 2 – 1-я Линия – кладбище № 2";
  • № 9т "д.п. Шалготарьян – 1-я Линия – кладбище № 2" (ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная в прямом и обратном направлениях).

Кладбище № 1 на Южном:

  • № 10 "ОАО Химпром – Геологоразведка";
  • № 80 "ост. ТРК Променад 2 – ост. Детский сад";
  • № 72 "кладбище № 1 – кладбище № 2 – кладбище № 5";
  • № 80т "д.п. Комсомольский – кладбище № 1 – кладбище № 2".

Солонечное кладбище:

  • № 71 "ост. ТУРР – Солонечное кладбище".

Кировские кладбища:

  • № 73 "ост. ДК Кировского, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище Кировского района";
  • № 73т "ост. ДК Кировского – кладбище Кировского района".

Кладбище в ж.р. Кедровка (проходящий транспорт):

  • № 179э "ж.д. Вокзал – ж.р. Кедровка";
  • № 194 "ж.р. Промышленновский – ж.р. Кедровка";
  • № 197э "ост. пл. Волкова – ост. ул. Рабочая";
  • № 279э "д.п. Ленинградский – ост. ул. Рабочая".

Дополнительный маршрут с 9-00 до 16-00 часов:

  • № 74 "ост. школа № 70 – кладбище ж.р. Кедровка".

Кладбища ж.р. Ягуновский, Пионер:

  • № 5кл "ж.р. Ягуновский – кладбище ж.р. Пионер".

Кладбище п. Боровой:

  • № 127кл "Стела – кладбище в пос. Боровой".

Подробности о времени отправления автобусов можно уточнить по многоканальному телефону УЕЗТУ 57-46-57.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO уже писала, что в южной столице Кузбасса на Радоницу будет организовано движение дополнительного транспорта до шести различных кладбищ.

Да!
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