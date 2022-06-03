Дополнительный скорый поезд Новокузнецк-Новосибирск появится в июне

Поезд №857/858 по направлению Новокузнецк – Новосибирск приступит к перевозкам граждан с 10 до 14 июня. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отметили, что дополнительный состав появился в связи с сезонным повышением спроса в праздничные дни.

Что касается расписание движения состава, то в нерабочие дни оно не изменится. Так, отправление запланировано в 6:57 по местному времени, а прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:00. Обратно из сибирской столицы в Новокузнецк поезд отправится в 15:11. Время прибытия – 21:22.

По традиции он курсирует по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Сам поезд разделен на три вагона с тремя классами обслуживания.