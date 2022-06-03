Дополнительный скорый поезд Новокузнецк-Новосибирск появится в июне

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Еще один скорый поезд будет перевозить жителей Сибири из Новокузнецка в Новосибирск. Правда его движение запланировано только в праздничные дни в связи с большим спросом.

Поезд №857/858 по направлению Новокузнецк – Новосибирск приступит к перевозкам граждан с 10 до 14 июня. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отметили, что дополнительный состав появился в связи с сезонным повышением спроса в праздничные дни.


Что касается расписание движения состава, то в нерабочие дни оно не изменится. Так, отправление запланировано в 6:57 по местному времени, а прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:00. Обратно из сибирской столицы в Новокузнецк поезд отправится в 15:11. Время прибытия – 21:22.


По традиции он курсирует по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Сам поезд разделен на три вагона с тремя классами обслуживания.

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