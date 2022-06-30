Дополнительные рейсы транспорта выйдут на дороги Новокузнецка 2 июля

Специалисты сообщили, что серьезных изменений в работе транспорта 2 июля в Новокузнецке не будет. В грядущую субботу въезд на парковку у ТЦ "Планета" будет ограничен из-за рок-фестиваля, поэтому автобус №27 будет забирать и высаживать пассажиров на остановке "ДОЗ". После концерта горожане смогут уехать на общественном транспорте, который будет ходить с меньшими интервалами.
При этом будут организованы и дополнительные рейсы троллейбусов, проходящих через остановку "Рембыттехника", а именно:
- №7 (Стройбаза – Октябрьский),
- №1 (Ярославская – Октябрьский),
- №5 (Левый берег – Ярославская),
- №2 (Октябрьский – 13 микрорайон),
- №6 (Левый берег – Стадион – Левый берег).
Для удобства посадки на остановочных пунктах "ДОЗ" и "Рембыттехника" будут работать контролеры, сообщают в пресс-службе УТИС Новокузнецка.
Напомним, что после завершения рок-фестиваля в южной столице Кузбасса состоится праздничный салют.
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