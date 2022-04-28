Дополнительные рейсы поезда Новокузнецк-Новосибирск появятся в праздники

Скорый поезд №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск 3, 4, 10 и 11 мая совершит дополнительные рейсы. Такое решение принято в связи с повышенным спросом на данные поездки.
– Изменение периодичности курсирования поезда связано с ежегодным сезонным повышением спроса на поездки из Новокузнецка в Новосибирск и обратно в период майских праздников, – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Таким образом, пассажиры смогут отправиться в путешествие в любой день с 29 апреля по 11 мая, кроме 5 мая. Отмечается, что число вагонов поезда увеличится с 6 до 8, а вот расписание состава не изменится: отправление со станции Новокузнецк в 6:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:00. В обратном направлении поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в 15:11, прибывает на станцию Новокузнецк в 21:22.
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