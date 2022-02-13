Дополнительные рейсы поезда Новокузнецк-Новосибирск появятся 23 февраля

Дополнительный скорый поезд появится на сообщении Новокузнецк – Новосибирск 23 февраля, о чем сообщили железнодорожники.

Так, из Новокузнецка вагон отправится в 06:57, а прибудет на станцию Новосибирск только в 13:00 по местному времени. Что касается сроков отъезда пассажирского транспорта, то выезд из соседнего сибирского города запланирован на 15:11, а в южную столицу Кузбасса состав вернется вечером в 21:22.

Отмечается, что решение о запуске еще одного поезда принято в связи с увеличением числа желающих путешествовать в нерабочий день.