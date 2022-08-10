Дополнительные рейсы из Кузбасса в Сочи и Санкт-Петербург появятся в ближайшее время

С предстоящего воскресенья, 14 августа, в Кемеровской области появятся прямые авиарейсы из Новокузнецка в Санкт-Петербург и обратно. Отмечается, что в плотном режиме самолеты Boeing 737 будут перевозить граждан до 18 сентября.

Так, из северной столицы России вылет будет производиться в субботу в 23:00, а приземление в Новокузнецке запланировано на 7:25 (время местное). В общей сложности в пути воздушный борт пробудет 4 часа 25 минут, а обратно же вылет будет производиться в 22:15, а прилет – в 23:05. Полет займет немного больше, а именно 4 часа 50 минут.

Из Новокузнецка в Сочи отправление запланировано на 9:10, а прилет в воздушную гавань – на 10:30. Таким образом, общее время в пути составит 5 часов 20 минут. Из Сочи в Новокузнецк вылетать самолет будет в 11:50, а приземляться – в 20:40. Весь путь займет 4 часа 55 минут, сказали в пресс-службе новокузнецкого международного аэропорта.