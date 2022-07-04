Дополнительные рейсы до Москвы появятся в Новокузнецке

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В скором времени Москва станет в несколько раз доступнее для жителей шахтерского края из-за дополнительных авиарейсов.

Дополнительные самолеты будут доставлять людей из Новокузнецка в Москву уже с 8 июля, о чем рассказали представители аэропорта "Спиченково".


Отмечается, что вылет из южной столицы шахтерского края будет ежедневно в 10:20, а вот прилет в Москву – в 11:05. Из Москвы же воздушный борт отправится в 00:50, прилетит в южную столицу шахтерского края – в 9:15. Время местное.


Перевозить пассажиров по воздуху будут на Boeing 737-800 вместимостью 189 человек. Сейчас же в Новокузнецке действует один ежедневный авиарейс до Москвы.

Да!
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