Дополнительные рейсы до Москвы появятся в Новокузнецке

Дополнительные самолеты будут доставлять людей из Новокузнецка в Москву уже с 8 июля, о чем рассказали представители аэропорта "Спиченково".

Отмечается, что вылет из южной столицы шахтерского края будет ежедневно в 10:20, а вот прилет в Москву – в 11:05. Из Москвы же воздушный борт отправится в 00:50, прилетит в южную столицу шахтерского края – в 9:15. Время местное.

Перевозить пассажиров по воздуху будут на Boeing 737-800 вместимостью 189 человек. Сейчас же в Новокузнецке действует один ежедневный авиарейс до Москвы.