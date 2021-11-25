Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 для пожилого населения открылись в Кемерове

Сделать прививку можно будет в здании администрации по адресу проспект Советский, 54 (вход со стороны Музыкального театра Кузбасса). Пройти процедуру можно каждую среду с 12:00 до 14:00 (запись по телефонам 35-67-53, 75-00-13).

Также дополнительный пункт работает в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района на улице Матросова, 2. Привиться можно по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00, записавшись по телефону 24-06-09.

Кроме того, еще один пункт вакцинации действует в территориальном управлении Кировского района на улице Ушакова, 5. Там принимают с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00 (предварительная запись по телефону 45-29-92 ).