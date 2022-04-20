+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Дополнительные пригородные поезда появятся в Кузбассе

0
Фото:  

С 23 по 30 апреля на территории Кемеровской области будут курсировать дополнительные пригородные поезда.

Дополнительные пригородные поезда в ближайшие дни появятся в Кемеровской области. Речь идет о 16 единицах транспорта, которые позволят существенно повысить пассажирскую доступность.


Так, 23, 24 и 30 апреля назначаются восемь пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Белово – Бочаты и Новокузнецк – Ерунаково, а вот 23 и 30 апреля будут курсировать четыре пригородных поезда по маршруту Кемерово – Шишино.

– 23, 24 и 30 апреля отменяется курсирование пригородного поезда по маршруту №6256 Новокузнецк – Полосухино со временем отправления в 7:12, прибытия в 8:11, – рассказали пресс-службе ЗСЖД.

Отмечается, что остальные пригородные поезда будут развозить граждан без каких-либо изменений в графике.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35610

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined