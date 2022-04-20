Дополнительные пригородные поезда появятся в Кузбассе

Дополнительные пригородные поезда в ближайшие дни появятся в Кемеровской области. Речь идет о 16 единицах транспорта, которые позволят существенно повысить пассажирскую доступность.

Так, 23, 24 и 30 апреля назначаются восемь пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Белово – Бочаты и Новокузнецк – Ерунаково, а вот 23 и 30 апреля будут курсировать четыре пригородных поезда по маршруту Кемерово – Шишино.

– 23, 24 и 30 апреля отменяется курсирование пригородного поезда по маршруту №6256 Новокузнецк – Полосухино со временем отправления в 7:12, прибытия в 8:11, – рассказали пресс-службе ЗСЖД.

Отмечается, что остальные пригородные поезда будут развозить граждан без каких-либо изменений в графике.