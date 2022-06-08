Дополнительные автобусы выйдут на дороги Кемерова к Троице

Согласно официальной информации администрации Кемерова, 11 и 12 июня на дорогах города будут организованы маршруты для доставки к кладбищам с 09:00 до 18:00 часов (до 16:00 часов для ж.р. Кедровка, ж.р. Ягуновский, пос. Боровой).

До кладбищ № 2, 4, 5 в микрорайоне Южный будут следовать:

• № 17 "ост. АТП-3 – пос. Казачий – кладбище № 2 – кладбище № 5";

• № 70 "ост. Парк Ангелов – кладбище № 2";

• №6 "ОАО Химпром – кладбище №2";

• № 70А "ост. "Парк Ангелов" – кладбище №4, 5";

• № 80т "д.п. Комсомольский – кладбище № 1 – кладбище № 2";

• № 85 "ост. ТРК Променад 2 – ост. 1-я Линия – кладбище № 2";

• № 9т "д.п. Шалготарьян – ост. 1-я Линия – кладбище № 2". При этом в период с 09:00 до 18:00 часов маршрут № 9т будет работать без заезда до остановки "Детский сад" в связи с продлением до кладбища.

До кладбища № 1 в микрорайоне Южный:

• № 80 "ост. ТРК Променад 2 – ост. Детский сад";

• № 72 "кладбище № 1 – кладбище № 2 – кладбище № 5";

• № 80т "д.п. Комсомольский – кладбище № 1 – кладбище № 2".

До Солонечного кладбища:

• № 71 "ост. ТУРР – Солонечное кладбище".

До Кировского кладбища будут следовать маршруты:

• № 73 "ост. ДК Кировского, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище Кировского района";

• № 73т "ост. ДК Кировского – кладбище Кировского района".

До кладбища в Кедровке (проходящий транспорт):

•№ 179э "ж.д. Вокзал – ж.р. Кедровка";

•№ 194 "ж.р. Промышленновский – ж.р. Кедровка";

•№ 197э "ост. пл. Волкова – ост. ул. Рабочая";

•№ 279э "д.п. Ленинградский – ост. ул. Рабочая".

Кроме того, на дороги выйдут дополнительные маршруты с 09:00 до 16:00 часов:

• № 74 "ост. школа № 70 – кладбище ж.р. Кедровка".

• № 5 кл "ж.р. Ягуновский – кладбище ж.р. Пионер".

• № 127кл "Стелла – кладбище пос. Боровой".

Ознакомиться более подробно можно на сайте УЕЗТУ. Дополнительная информация по телефону 57-46-57.