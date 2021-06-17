Дополнительные автобусы до городских кладбищ появятся в Новокузнецке

На своей странице в социальных сетях глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов сообщил о дополнительном транспорте, который появится в городе 19 и 20 июня – в дни, когда верующие отмечают праздник Святой Троицы.

Всего для этих целей будут задействованы 29 автобусов, которые будут двигаться по следующим маршрутам:

"Вокзал – Редаково";

"ДК "Алюминщик" - Кузнецкое кладбище";

"Площадь Побед – Митинское (Центральное) кладбище";

"Мурманская – Байдаевское кладбище";

"Космонавтов – Ильинское кладбище";

"Вокзал – Бунгурское кладбище".

Стоимость проезда составит 25 рублей. Дополнительный транспорт будет работать 19 июня с 09:00 до 18:00, а 20 июня – с 09:00 до 15:00.

Напомним, на отдельных автобусах до кладбищ также смогут добраться и жители Кемерова.