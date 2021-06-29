Дополнительные авиарейсы в Сочи откроются из кемеровского аэропорта

Исходя из данных, опубликованных на официальном сайте министерства транспорта Кузбасса, стало известно о том, что крупная авиакомпания запускает дополнительный авиарейсы по маршруту Сочи – Кемерово – Сочи. Действительны они будут с 7 июля по 29 сентября текущего года. Перелеты будут осуществляться по средам с прибытием в Кемерово в 04:05, в Сочи самолеты будут вылетать в 06:30 по местному времени.

Также власти уточнили и цену билетов на указанные авиаперелеты: стоимость полета в одну сторону начинается от 10 600 рублей, в обе – от 19 000 рублей.

Использоваться для осуществления авиарейсов будут воздушные суда Боинг-737-800. Их общая вместимость составляет 189 кресел.

В минтрансе Кузбасса также указали на то, что с 1 июля текущего года от всех, кто планирует заселиться в отель, гостиницу, пансионат или санаторий, будут требовать предоставить справку о получении прививки от COVID-19, а также отрицательные ПЦР-тесты. Однако указанные документы не будут требоваться от пассажиров, которые прибывают в аэропорт Сочи.