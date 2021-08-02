Дополнительная смена появится в школьных лагерях Кемерова

Инициатива будет реализована в Кемерове впервые, отметил градоначальник Илья Середюк в своем Instagram-аккаунте, уточнив, что сама смена начнется уже 9 августа в 59 школах города. Бесплатно в ней смогут принять участие порядка 3 600 юных жителей кузбасской столицы.

Также Середюк подчеркнул, что в текущий летний период в лагерях дневного пребывания отдохнут более 12 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений, что на 3 тысячи ребят больше, чем их отдыхает в школьных лагерях обычно.