Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Шахтеров в Кемерове. Местная жительница услышала, что в соседней квартире кто-то стучит по трубе и просит открыть дверь. Женщина обратилась к специалистам.

Прибывшие на место спасатели смогли пройти в жилище, откуда доносился голос. Выяснилось, что живущая там горожанка оказалась заблокирована в ванной комнате. Причиной этому стала кошка, которая запрыгнула на гладильную доску и повалила ее, преградив хозяйке выход. Специалисты подняли доску и освободили кемеровчанку, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Медицинская помощь женщине не понадобилась.