Домашняя кошка "заставила" кемеровчанку кричать о помощи

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Жительнице кузбасской столицы потребовалось вмешательство специалистов из-за расшалившегося питомца.

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Шахтеров в Кемерове. Местная жительница услышала, что в соседней квартире кто-то стучит по трубе и просит открыть дверь. Женщина обратилась к специалистам.


Прибывшие на место спасатели смогли пройти в жилище, откуда доносился голос. Выяснилось, что живущая там горожанка оказалась заблокирована в ванной комнате. Причиной этому стала кошка, которая запрыгнула на гладильную доску и повалила ее, преградив хозяйке выход. Специалисты подняли доску и освободили кемеровчанку, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Медицинская помощь женщине не понадобилась.

Да!
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