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Домашние собаки загадили территорию парка в Прокопьевске

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В кузбасском городе прохожие воспротивились выгулу домашних питомцев в местном парке, поскольку хозяева четвероногих забывают убирать отходы жизнедеятельности своих домашних любимцев.

На платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчане выразили негодование по ситуации с собаками, которые загадили территорию Молодежного парка. При этом автор сообщения указала, что питомцев выгуливают их же владельцы, а вот убирать за своими четвероногими "друзьями" люди не торопятся.

Многие владельцы собак продолжают их выгуливать и не убирать отходы жизнедеятельности за своими питомцами, и это никак не пресекается администрацией парка, следует из текста сообщения.

Она добавила, что раньше в прогулочной зоне были установлены таблички о запрете выгула животных, но по непонятным для местных жителей причинам их убрали.


В ответ представители интернет-платформы заявили, что направили всю информацию компетентным специалистам.

Да!
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