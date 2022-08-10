Домашние собаки загадили территорию парка в Прокопьевске

На платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчане выразили негодование по ситуации с собаками, которые загадили территорию Молодежного парка. При этом автор сообщения указала, что питомцев выгуливают их же владельцы, а вот убирать за своими четвероногими "друзьями" люди не торопятся.

– Многие владельцы собак продолжают их выгуливать и не убирать отходы жизнедеятельности за своими питомцами, и это никак не пресекается администрацией парка, – следует из текста сообщения.

Она добавила, что раньше в прогулочной зоне были установлены таблички о запрете выгула животных, но по непонятным для местных жителей причинам их убрали.

В ответ представители интернет-платформы заявили, что направили всю информацию компетентным специалистам.