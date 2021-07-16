Домашние овцы в Кузбассе не пережили встречи с грузовым поездом

Трагический инцидент произошел в Промышленновском муниципальном округе, где поезд на скорости въехал в отару из 250 овец, которые паслись в районе усть-каменского железнодорожного переезда, пояснили в местной администрации.

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, казалось, что машинист предпринял попытку избежать столкновения с домашним скотом: он воспользовался системой экстренного торможения, но безуспешно. В результате на железной дороге скончались 22 овцы, а поезд приехал на конечную станцию на один час позже. По этой причине время отправки четырех других поездов было задержано почти на четыре часа.

Стоит отметить, что выгуливать скот пастухам разрешено на территории, расположенной на расстоянии не менее 200 метров от проезжей части грузовых составов или на привязи.