Дом в Калтане начал разрушаться на глазах у жильцов из-за бездействия УК

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница Калтана сообщила о плачевном состоянии дома

на переулке Покрышкина, 18, где проживает ее мама. Женщина указала, что представители местной УК предпочитают не решать проблемы, а игнорировать их.

– В квартире бежит крыша. Мы оставляли заявку в письменном виде, чтоб хоть мало мальски заплатили дыры, – следует из сообщения.

На опубликованных кадрах видно, что на потолке крыши образовались серьезные трещины, а это впоследствии может привести к обрушению кровли. В связи с этим горожанка отметила, что дом рушится.

Также она попросила специалистов провести хотя бы минимальный ремонт. Например, залатать дыры, чтобы квартиру постоянно не заливало. На текущий момент сообщение в работу не принято.