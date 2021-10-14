Дом в частном секторе загорелся утром в кузбасском поселке

Информация о пожаре в поселке городского типа Бачатский в Беловском городском округе появилась в сообществе в социальной сети. Автор в тексте к публикации указал, что столб плотного дыма был виден со стороны частного сектора.

– Загорелся нежилой дом, обгорели внутренности постройки на площади 20 квадратных метров. На момент прибытия пожарного подразделения из окон шел густой черный дым, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Как оказалось, к тушению пламени были привлечены четыре человека и одна единица спецтехники. Сигнал борцы с огнем получили в 7:34 по местному времени, а очаг им удалось ликвидировать к 7:42. По предварительной версии, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что самосвал загорелся в кузбасском городе.