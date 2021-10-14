Дом в частном секторе загорелся утром в кузбасском поселке

0
Фото:  

Информация о пожаре в частном секторе поселения Бачатский появилась в Сети. В ГУ МЧС Кузбасса редакции AVOKADO рассказали подробности происшествия с огнем.

Информация о пожаре в поселке городского типа Бачатский в Беловском городском округе появилась в сообществе в социальной сети. Автор в тексте к публикации указал, что столб плотного дыма был виден со стороны частного сектора.

Загорелся нежилой дом, обгорели внутренности постройки на площади 20 квадратных метров. На момент прибытия пожарного подразделения из окон шел густой черный дым, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Как оказалось, к тушению пламени были привлечены четыре человека и одна единица спецтехники. Сигнал борцы с огнем получили в 7:34 по местному времени, а очаг им удалось ликвидировать к 7:42. По предварительной версии, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что самосвал загорелся в кузбасском городе.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30083

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined