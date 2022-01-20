Дом с пожилыми людьми внутри загорелся в кузбасском городе

Инцидент произошел накануне, днем 19 января, в Тайге. Загорелся один из частных жилых домов на улице Интернациональная: на момент прибытия сотрудников МЧС из-под его крыши шел дым. Из здания удалось вывести четверых пожилых людей, двое из которых были маломобильными. Специалисты передали кузбассовцев бригаде "скорой" для осмотра.

Очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован. В результате пожара обгорели мебель и вещи на площади 18 квадратных метров. В ликвидации задействованы шесть человек и две единицы техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Причина произошедшего устанавливается.