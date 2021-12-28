Дом с постройками сгорел под Новый год в Кузбассе в результате поджога

Как стало известно, сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Равенства в Анжеро- Судженске поступило в экстренные службы сегодня, 28 декабря, ранним утром около 06:02 по местному времени. На момент прибытия пожарных здание и постройки возле объекта горели открытым пламенем.

– В результате полностью сгорела крыша строение и построек, а также огонь уничтожил стены. Общая площадь пожара 120 метров квадратных, – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

К тушению были привлечены 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 6:29. Согласно предварительной версии, причиной произошедшего стали умышленные действия с целью уничтожения чужого имущества.