Дом с постройками сгорел под Новый год в Кузбассе в результате поджога

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Ранним утром на одной из улиц Анжеро-Судженска произошел пожар. Предполагается, что возгорание нежилого дома стало следствием поджога.

Как стало известно, сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Равенства в Анжеро- Судженске поступило в экстренные службы сегодня, 28 декабря, ранним утром около 06:02 по местному времени. На момент прибытия пожарных здание и постройки возле объекта горели открытым пламенем.

В результате полностью сгорела крыша строение и построек, а также огонь уничтожил стены. Общая площадь пожара 120 метров квадратных, – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

К тушению были привлечены 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 6:29. Согласно предварительной версии, причиной произошедшего стали умышленные действия с целью уничтожения чужого имущества.

Да!
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