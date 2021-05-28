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Дом с подсветкой под Кемеровом попал на продажу за 35 млн рублей

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В Сети появилось предложение купить дом и участок в Кемеровском округе, оборудованные необычным освещением.

В деревне Сухово выставили на продажу двухэтажный дом и площадью 294 кв.м. и огороженный участок на 15 соток с автоматическими воротами для въезда машина. Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте.


Объекты находятся в поселке "Европейские провинции" на улице Тирольской. Автор публикации утверждает, что дом изготовлен из клееного бруса по дизайнерскому проекту.

— В отделке использованы натуральные экологически чистые материалы производства европейских фабрик. Все элементы отделки и декора выполнены по индивидуальному заказу, — говорится в тексте.

На первом этаже размещены гостиная с камином, бильярдная, банный комплекс с сауной, хаммамом и душевой. Все помещения первого этажа имеют витражные окна. Этажом выше располагается балкон с подсветкой по всему периметру.


Продавец отметил, что в доме "почти никто не жил", а продажа организована в связи с переездом. Также есть возможность приобрести вместе с данным еще один дом, расположенный по соседству, на 444 кв.м.

Фото: Avito
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