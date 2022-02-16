Дом с четырьмя квартирами загорелся в новокузнецком Мире

Сигнал о пожаре в четырехквартирном доме на улице Садовая в новокузнецком поселке Мир поступил борцам с огнем 14 февраля в 19:17. После звонка на место незамедлительно выехали 22 спасателя и пять единиц техники.

В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOKADO рассказали, что на момент прибытия борцов с огнем открытым пламенем горели первая и вторая квартиры, а также пристройка, из окон которой на улицу вырывалось пламя. До прибытия пожарных самостоятельно покинули строение трое человек.

– В результате у пристройки одной из квартир обгорели стены внутри и снаружи, сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши над тремя жилищами. Общая площадь составила 96 м², – уточнила собеседница.

Время ликвидации огня 20:42. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Никто не пострадал.