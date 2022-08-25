Дом на двух хозяев загорелся ночью в Кемерове

Накануне, 24 августа, кемеровчане поделились в социальных сетях фотографией, на которой запечатлено горящее здание. Горожане отметили, что стали очевидцами пожара на улице Белорусской в Кировском районе.

В ГУ МЧС России по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 23:53. К моменту прибытия первого подразделения из-под крыши дома на двух хозяев шел дым, в одной из квартир наблюдалось открытое пламя. Тушением пожара занимались 19 человек и пять единиц техники. Огонь повредил стены, мебель и деревянную обрешетку крыши.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей.