Дом кузбассовцев вспыхнул посреди дня из-за неосторожности

На улице Правобережная в селе Мохово Беловского муниципального округа вспыхнул бревенчатый дом, о чем AVOKADO сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу. В ведомство сигнал о пожаре поступил в 16:38, после чего на тушение выехали 17 человек и четыре автоцистерны. К их прибытию пламя объяло крышу жилища, веранды, а также стены, в том числе и хозяйственной постройки, предварительно, бани.

– В результате сгорела деревянная обрешетка крыши и веранды на площади 50 "квадратов", обгорели стены веранды внутри и снаружи, хозпостройка уничтожена полностью, –рассказали подробности в экстренных службах.

Общая площадь возгорания достигла 68 "квадратов". Ликвидировать пламя удалось к 16:57. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.