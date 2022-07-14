Дом кузбассовцев вспыхнул посреди дня из-за неосторожности

0
Фото:  

В кузбасском поселении минувшим днем разгорелся пожар: разрушительная стихия охватила жилой дом, веранду и баню. В ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности.

На улице Правобережная в селе Мохово Беловского муниципального округа вспыхнул бревенчатый дом, о чем AVOKADO сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу. В ведомство сигнал о пожаре поступил в 16:38, после чего на тушение выехали 17 человек и четыре автоцистерны. К их прибытию пламя объяло крышу жилища, веранды, а также стены, в том числе и хозяйственной постройки, предварительно, бани.

– В результате сгорела деревянная обрешетка крыши и веранды на площади 50 "квадратов", обгорели стены веранды внутри и снаружи, хозпостройка уничтожена полностью, –рассказали подробности в экстренных службах.

Общая площадь возгорания достигла 68 "квадратов". Ликвидировать пламя удалось к 16:57. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38172

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined